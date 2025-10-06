Πάτρα: Ανησυχία για τον Μείλιχο ποταμό - Τα νερά του βάφτηκαν μπλε! ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της περιοχής της Αγυιάς, η ξαφνική αλλαγή χρώματος στα νερά του Μείλιχου ποταμού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα νερά του ποταμού απέκτησαν έντονο μπλε χρώμα, γεγονός που έχει εγείρει φόβους για πιθανή μόλυνση ή ρίψη χημικών ουσιών.

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν ανήσυχοι για τις περιβαλλοντικές και ενδεχομένως υγειονομικές συνέπειες του φαινομένου, ενώ κάνουν έκκληση στις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν άμεσα το περιστατικό.

Ο Μείλιχος ποταμός διασχίζει κατοικημένες περιοχές και καταλήγει στον Πατραϊκό κόλπο, γεγονός που καθιστά την προστασία της καθαρότητας των νερών του κρίσιμη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από αναγνώστη του thebest.gr από τον Μείλιχο, στο γεφυράκι της Αγυιάς.