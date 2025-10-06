Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έπεσε το περισσότερο νερό

Οι περιοχές που έχει επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα έχει εκδηλωθεί με ιδιαίτερη ένταση στα Επτάνησα, στις δυτικές ηπειρωτικές περιοχές και στην Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας (06/10) στις 18:40.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας, φτάνοντας τα 71 χιλιοστά.

Η εικόνα που ακολουθεί απεικονίζει τη γεωγραφική κατανομή του συνολικού υετού που έχει πέσει μέχρι εκείνη την ώρα, επισημαίνοντας τους 8 σταθμούς του δικτύου που κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές βροχόπτωσης.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καιρός Κακοκαιρία

