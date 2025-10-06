Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έπεσε το περισσότερο νερό

Οι περιοχές που έχει επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία
Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα έχει εκδηλωθεί με ιδιαίτερη ένταση στα Επτάνησα, στις δυτικές ηπειρωτικές περιοχές και στην Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας (06/10) στις 18:40.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας, φτάνοντας τα 71 χιλιοστά.
Η εικόνα που ακολουθεί απεικονίζει τη γεωγραφική κατανομή του συνολικού υετού που έχει πέσει μέχρι εκείνη την ώρα, επισημαίνοντας τους 8 σταθμούς του δικτύου που κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές βροχόπτωσης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr