Πάτρα: Δεν επιστρέφει στην Ιατροδικαστική η Α. Τσιόλα - Απορρίφθηκε η ένστασή της

Δεν έγινε δεκτή η προσφυγή της για επαναφορά στα καθήκοντα
Σε καθεστώς αργίας παραμένει η Ιατροδικαστής και πρώην επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, Αγγελική Τσιόλα.
Σύμφωνα με το eReportaz η προσφυγή για αναστολή της υπουργικής απόφασης δεν έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και ως εκ τούτου η εν λόγω Ιατροδικαστής θα παραμείνει εκτός υπηρεσίας.
Σημειώνεται ότι η κ. Τσιόλα ετέθη σε καθεστώς αργίας εξαιτίας των λαθών και νπαραλείψεων στην υπόθεση της Πισπιρίγκου αλλά κυρίως για τα όσα κατέθεσε στο δικαστήριο με αποτέλεσμα η έδρα του ΜΟΔ να ζητήσει ποινική έρευνα για να ερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.
