Πάτρα: «Έφυγε» ο Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, στενός φίλος του Νίκου Τεμπονέρα

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών, ο Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, μια εμβληματική μορφή της εκπαίδευσης και της Αριστεράς.

Ο εκλιπών υπήρξε φυσικός, παλιός συνδικαλιστής στην ΕΛΜΕ και μέλος του ΕΑΜ. Ήταν στενός φίλος του αείμνηστου Νίκου Τεμπονέρα.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στη θλίψη φίλους και συντρόφους.

Η πρώην δημοτική σύμβουλος, Ουρανία Μπίρμπα, τον αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση: «Παρακολουθούσαμε με αγωνία τη στιγμή να πλησιάζει. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τόσο αγαπημένο φίλο, έναν μοναδικό σύντροφο, τον δικό μας Παναγιώτη. Ήταν ο δάσκαλος που υπηρέτησε το δημόσιο σχολείο με αστείρευτο πάθος.

Όλοι όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, να τον συναντήσουμε, να τον αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε στο πλάι του στην ΕΛΜΕ, στη γειτονιά, στους δρόμους, στην Αριστερά, στο ΕΑΜ από τις δύσκολες μέρες του '91 μέχρι και σήμερα, για τα μεγάλα όνειρα και τις ιδέες της νιότης μας, τον αποχαιρετάμε με δακρυσμένα μάτια.

Θα μας λείψεις, ακριβέ μας σύντροφε.

Κρατώ βαθιά χαραγμένα τα λόγια σου: "Τα όνειρά μας δεν θα μας ξεγελάσουν, θα τα δούμε ξανά να παίρνουν τον δρόμο τους." Κουράγιο και δύναμη στην Ολυμπία και τα παιδιά.»

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη στις 11π.μ. στον ΙΝ Αγίου Νικολάου, στο Κοιμητήριο Σαραβαλίου.