Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αχαΐα: Διάρρηξη στο εξοχικό πρώην Υπουργού

Αχαΐα: Διάρρηξη στο εξοχικό πρώην Υπουργού

Τι πήραν μαζί τους

Η Ασφάλεια Αιγιάλειας ερευνά  καταγγελία για διάρρηξη σε εξοχική κατοικία πρώην Υπουργού, σε περιοχή του Αιγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η καταγγελία έγινε στις αστυνομικές Αρχές από οικείο πρόσωπο του πρώην πολιτικού, ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν Υπουργός Δικαιοσύνης.

Οι άγνωστοι δράστες φέρεται να εισέβαλαν στο εξοχικό και να αφαίρεσαν περίστροφο ρεπλίκα (replica), ενθύμιο από τη θητεία του πρώην Υπουργού. Παράλληλα, προκάλεσαν φθορές στον συναγερμό αλλά και σε άλλα σημεία της κατοικίας, πριν διαφύγουν.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.

Ειδήσεις Τώρα

Αχαΐα: Σε απόγνωση οι αγρότες- Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει καθυστερήσεις ενισχύσεων

Πάτρα: Εν αναμονή του μειοδότη για το κολυμβητήριο της Αγυιάς

Πάτρα- "Σωριάστηκε" η κουκουναριά στην πλατεία Όλγας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διάρρηξη Αιγιάλεια

Ειδήσεις