Αχαΐα: Διάρρηξη στο εξοχικό πρώην Υπουργού

Η Ασφάλεια Αιγιάλειας ερευνά καταγγελία για διάρρηξη σε εξοχική κατοικία πρώην Υπουργού, σε περιοχή του Αιγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η καταγγελία έγινε στις αστυνομικές Αρχές από οικείο πρόσωπο του πρώην πολιτικού, ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν Υπουργός Δικαιοσύνης.

Οι άγνωστοι δράστες φέρεται να εισέβαλαν στο εξοχικό και να αφαίρεσαν περίστροφο ρεπλίκα (replica), ενθύμιο από τη θητεία του πρώην Υπουργού. Παράλληλα, προκάλεσαν φθορές στον συναγερμό αλλά και σε άλλα σημεία της κατοικίας, πριν διαφύγουν.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.