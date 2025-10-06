Global Sumud Flotilla: 16 συγκινητικά καρέ από την άφιξη των Ελλήνων ακτιβιστών

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με επευφημίες υποδέχθηκε πλήθος κόσμου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla (Στολίσκου της Ελπίδας) το απόγευμα της Δευτέρας (06/10).

Οι συγκεντρωμένοι τραγουδούσαν για μια ελεύθερη Παλαιστίνη και φώναζαν συνθήματα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα. Με την άφιξη των ακτιβιστών στην πύλη, ξέσπασαν σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, ενώ πολλοί έσπευσαν να τους αγκαλιάσουν συγκινημένοι. Οι πρώτοι που βγήκαν ύψωσαν τις γροθιές τους στο άκουσμα των συνθημάτων.

Οι 27 Έλληνες και οι δεκάδες ακτιβιστές άλλων εθνικοτήτων, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, που είχαν συλληφθεί και κρατηθεί στο Ισραήλ, έφτασαν στην Αθήνα με ειδική πτήση τσάρτερ από το διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon.