Γάζα: Τα έξι βήματα της ειρηνευτικής συμφωνίας- Το έγγραφο που υπογράφηκε

Ανταλλαγές, αποχώρηση Ισραήλ και διεθνής επιτήρηση προβλέπει η συμφωνία
Η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σύντομα. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, η εφαρμογή της μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή, ενώ εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε ότι η κατάπαυση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών από την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.
Ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί σε γραμμή που θα του επιτρέπει να διατηρεί τον έλεγχο περίπου του 53% της Λωρίδας της Γάζας, όπως διευκρίνισε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με χάρτη που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, πρόκειται για το πρώτο από τα τρία στάδια της προβλεπόμενης ισραηλινής αποχώρησης.
Την Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη «μετάβαση σε νέες γραμμές ανάπτυξης» το αμέσως προσεχές διάστημα.
Μετά την αρχική φάση, θα ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση 72 ωρών, εντός των οποίων η Χαμάς οφείλει να απελευθερώσει και τους 20 ομήρους που θεωρούνται ζωντανοί. Θα ακολουθήσει η επιστροφή των σορών των 28 νεκρών ομήρων, αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί το χρονοδιάγραμμα αυτής της διαδικασίας.
Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλους 1.700 κρατούμενους από τη Γάζα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές που επικαλείται το BBC. Οι ταυτότητές τους δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, ωστόσο, σύμφωνα με τη λίστα που είχε υποβάλει η Χαμάς πριν από τη συμφωνία, περιλαμβάνονται πρόσωπα καταδικασμένα για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.
Ανάμεσά τους δεν θα περιλαμβάνεται ο Μαρουάν Μπαργκούτι, ένα από τα πιο γνωστά στελέχη του παλαιστινιακού κινήματος, όπως επιβεβαίωσε Ισραηλινός εκπρόσωπος.
Η συμφωνία προβλέπει επίσης την επιστροφή των σορών 15 Παλαιστινίων για κάθε Ισραηλινό όμηρο, σύμφωνα με το σχέδιο που αποδίδεται στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Παράλληλα, εκατοντάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια αναμένεται να αρχίσουν να εισέρχονται στη Γάζα, όπου ο ΟΗΕ έχει ήδη επιβεβαιώσει την ύπαρξη λιμού. Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει την είσοδο 600 φορτηγών ημερησίως, αν και παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για αρχική ποσότητα 400, με σταδιακή αύξηση στη συνέχεια.
Την επίβλεψη της εκεχειρίας θα αναλάβει μια πολυεθνική δύναμη περίπου 200 στρατιωτών, υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η δύναμη θα απαρτίζεται από στρατεύματα της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποστολή «την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της τήρησης της εκεχειρίας».
Δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα αναπτυχθεί στο έδαφος της Γάζας.
Το έγγραφο της συμφωνίας - Τα 6 στάδια
Το έγγραφο, που βλέπει το φως της δημοσιότητας, και έλαβε έγκριση από την κυβέρνηση του Ισραήλ τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/10/25), έχει τίτλο «Βήματα εφαρμογής από τον Πρόεδρο Τραμπ για έναν Ολοκληρωμένο Τερματισμό του Πολέμου στη Γάζα».
Ως πρώτο βήμα, το έγγραφο αναφέρεται στον «τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και ότι τα μέρη συμφώνησαν να εφαρμόσουν τα απαραίτητα βήματα για τον σκοπό αυτό».
Ως δεύτερο, σημειώνεται πως «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μόλις εγκριθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση».
Το τρίτο βήμα προβλέπει την «άμεση έναρξη της πλήρους εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής» στη Λωρίδα της Γάζας.
Στο τέταρτο βήμα αναφέρεται ότι «οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσυρθούν στις συμφωνημένες γραμμές σύμφωνα με τον χάρτη Χ που επισυνάπτεται στο παρόν και αυτό θα ολοκληρωθεί μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ και εντός 24 ωρών από την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης».
«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν θα επιστρέψουν σε περιοχές από τις οποίες έχουν αποσυρθεί, εφόσον η Χαμάς εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία» τονίζεται.
Πέμπτο βήμα «εντός 72 ωρών από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν».
Οι ζωντανοί και νεκροί αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια αυτού του 72ωρου διαστήματος ενώ θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός «ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τυχόν νεκρούς ομήρους που δεν ανακτήθηκαν εντός των 72 ωρών ή για τα λείψανα των κατοίκων της Γάζας που κρατούνται από το Ισραήλ».
Έκτο βήμα, «θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας από εκπροσώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και άλλες χώρες, η οποία θα συμφωνηθεί από τα μέρη, για να παρακολουθεί την εφαρμογή με τις δύο πλευρές και να συντονίζεται μαζί τους».
Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη Γάζα
Η διοίκηση της περιοχής θα ανατεθεί σε μια προσωρινή μεταβατική επιτροπή Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, η οποία θα τελεί υπό την εποπτεία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» με επικεφαλής και πρόεδρο τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ και τη συμμετοχή του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ.
Η διακυβέρνηση της Λωρίδας θα μεταβιβαστεί σε μεταγενέστερο στάδιο στην Παλαιστινιακή Αρχή, μόλις αυτή προχωρήσει σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις.
Η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο, άμεσο ή έμμεσο, στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, σύμφωνα με το σχέδιο.
Στα μέλη της Χαμάς θα προσφερθεί αμνηστία εφόσον δεσμευθούν σε ειρηνική συνύπαρξη· εναλλακτικά, θα τους παρασχεθεί ασφαλής διέλευση προς άλλη χώρα.
Κανένας Παλαιστίνιος δεν θα εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, ενώ όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να φύγουν και να επιστρέψουν ελεύθερα.
Τέλος, θα δημιουργηθεί ένα «Οικονομικό Σχέδιο Τραμπ» για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας, το οποίο θα εκπονηθεί από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων.
