Γάζα: Τα έξι βήματα της ειρηνευτικής συμφωνίας- Το έγγραφο που υπογράφηκε

Η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σύντομα. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, η εφαρμογή της μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή, ενώ εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε ότι η κατάπαυση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών από την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί σε γραμμή που θα του επιτρέπει να διατηρεί τον έλεγχο περίπου του 53% της Λωρίδας της Γάζας, όπως διευκρίνισε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με χάρτη που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, πρόκειται για το πρώτο από τα τρία στάδια της προβλεπόμενης ισραηλινής αποχώρησης.

Την Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη «μετάβαση σε νέες γραμμές ανάπτυξης» το αμέσως προσεχές διάστημα.

Μετά την αρχική φάση, θα ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση 72 ωρών, εντός των οποίων η Χαμάς οφείλει να απελευθερώσει και τους 20 ομήρους που θεωρούνται ζωντανοί. Θα ακολουθήσει η επιστροφή των σορών των 28 νεκρών ομήρων, αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί το χρονοδιάγραμμα αυτής της διαδικασίας.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλους 1.700 κρατούμενους από τη Γάζα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές που επικαλείται το BBC. Οι ταυτότητές τους δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, ωστόσο, σύμφωνα με τη λίστα που είχε υποβάλει η Χαμάς πριν από τη συμφωνία, περιλαμβάνονται πρόσωπα καταδικασμένα για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Ανάμεσά τους δεν θα περιλαμβάνεται ο Μαρουάν Μπαργκούτι, ένα από τα πιο γνωστά στελέχη του παλαιστινιακού κινήματος, όπως επιβεβαίωσε Ισραηλινός εκπρόσωπος.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την επιστροφή των σορών 15 Παλαιστινίων για κάθε Ισραηλινό όμηρο, σύμφωνα με το σχέδιο που αποδίδεται στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, εκατοντάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια αναμένεται να αρχίσουν να εισέρχονται στη Γάζα, όπου ο ΟΗΕ έχει ήδη επιβεβαιώσει την ύπαρξη λιμού. Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει την είσοδο 600 φορτηγών ημερησίως, αν και παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για αρχική ποσότητα 400, με σταδιακή αύξηση στη συνέχεια.

Την επίβλεψη της εκεχειρίας θα αναλάβει μια πολυεθνική δύναμη περίπου 200 στρατιωτών, υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η δύναμη θα απαρτίζεται από στρατεύματα της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποστολή «την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της τήρησης της εκεχειρίας».

Δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα αναπτυχθεί στο έδαφος της Γάζας.

Το έγγραφο της συμφωνίας - Τα 6 στάδια

Το έγγραφο, που βλέπει το φως της δημοσιότητας, και έλαβε έγκριση από την κυβέρνηση του Ισραήλ τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/10/25), έχει τίτλο «Βήματα εφαρμογής από τον Πρόεδρο Τραμπ για έναν Ολοκληρωμένο Τερματισμό του Πολέμου στη Γάζα».