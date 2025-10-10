Πρωτοφανές χάος στην Κίνα: Ουρές χιλιομέτρων με χιλιάδες οχήματα ακινητοποιημένα για πάνω από 24 ώρες

Το τέλος των διακοπών για την Εθνική Ημέρα και τη Γιορτή της Σελήνης στην Κίνα συνοδεύτηκε από ένα πρωτοφανές κύμα επιστροφής, με χιλιάδες οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα στην κίνηση για πάνω από 24 ώρες.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που μετέδωσαν διεθνή μέσα, όπως το ABC News, από τον σταθμό διοδίων Γουζουάνγκ – τον μεγαλύτερο της χώρας – όπου χιλιάδες αυτοκίνητα ήταν παραταγμένα σε 36 λωρίδες, περιμένοντας να περάσουν για να επιστρέψουν στα αστικά κέντρα.

Το θέαμα θυμίζει σκηνές από κινηματογραφική δυστοπία

Η τεράστια αυτή κοσμοσυρροή δεν ήταν τυχαία. Κατά τη διάρκεια της οκταήμερης αργίας (1-8 Οκτωβρίου), η κινεζική κυβέρνηση επέτρεψε τη δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο. Αυτή η απόφαση οδήγησε εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες να ταξιδέψουν μαζικά εντός της χώρας.