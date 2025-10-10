Πρωτοφανές χάος στην Κίνα: Ουρές χιλιομέτρων με χιλιάδες οχήματα ακινητοποιημένα για πάνω από 24 ώρες

Απίστευτες εικόνες από την Κίνα
Το τέλος των διακοπών για την Εθνική Ημέρα και τη Γιορτή της Σελήνης στην Κίνα συνοδεύτηκε από ένα πρωτοφανές κύμα επιστροφής, με χιλιάδες οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα στην κίνηση για πάνω από 24 ώρες.
Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που μετέδωσαν διεθνή μέσα, όπως το ABC News, από τον σταθμό διοδίων Γουζουάνγκ – τον μεγαλύτερο της χώρας – όπου χιλιάδες αυτοκίνητα ήταν παραταγμένα σε 36 λωρίδες, περιμένοντας να περάσουν για να επιστρέψουν στα αστικά κέντρα.
Το θέαμα θυμίζει σκηνές από κινηματογραφική δυστοπία
Η τεράστια αυτή κοσμοσυρροή δεν ήταν τυχαία. Κατά τη διάρκεια της οκταήμερης αργίας (1-8 Οκτωβρίου), η κινεζική κυβέρνηση επέτρεψε τη δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο. Αυτή η απόφαση οδήγησε εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες να ταξιδέψουν μαζικά εντός της χώρας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας, καταγράφηκαν σχεδόν 888 εκατομμύρια μετακινήσεις, ένας αριθμός που ξεπέρασε τα 765 εκατομμύρια της αντίστοιχης επταήμερης αργίας του 2024.
Οι αρχές είχαν ήδη προειδοποιήσει για μποτιλιαρίσματα διάρκειας έως και 35 ωρών πριν την έναρξη των διακοπών, ιδιαίτερα γύρω από μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Σανγκάη και το Πεκίνο. Η κυκλοφορία στις εξόδους αυτών των πόλεων άγγιξε ιστορικά υψηλά, με την 1η Οκτωβρίου να καταγράφεται ως η ημέρα με τον μεγαλύτερο όγκο επιβατών στην ιστορία των εθνικών μετακινήσεων.
Η φετινή αργία σημείωσε επίσης ρεκόρ στην τουριστική κίνηση. Ταξιδιωτικές πλατφόρμες παρατήρησαν αύξηση 58% στις κρατήσεις για επαρχιακές και διαπολιτειακές περιοχές, με πόλεις όπως η Zhaotong και η Ganzhou να καταγράφουν αύξηση κρατήσεων έως και 95%.
