#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ- Χωρίς ρεύμα περιοχές της πόλης

Χωρίς ρεύμα τμήμα της Πανεπιστημίου, της Αγυιάς και της Εθνικής Οδού

Συναγερμός σήμανε στις 6 το πρωί λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε υποσταθμό της ΔΕΗ, στη συμβολή των οδών Αμερικής και Πανεπιστημίου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, η πυρκαγιά προκάλεσε διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή της οδού Πανεπιστημίου, σε τμήμα της Αγυιάς, καθώς και σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά ΔΕΗ

