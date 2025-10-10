Πάτρα: Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ- Χωρίς ρεύμα περιοχές της πόλης

Συναγερμός σήμανε στις 6 το πρωί λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε υποσταθμό της ΔΕΗ, στη συμβολή των οδών Αμερικής και Πανεπιστημίου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, η πυρκαγιά προκάλεσε διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή της οδού Πανεπιστημίου, σε τμήμα της Αγυιάς, καθώς και σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού.