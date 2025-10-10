Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ- Προειδοποίηση για τσουνάμι έως 3 μέτρα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας (09:43 τοπική ώρα), στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 18 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μανάι, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 62 χιλιόμετρα.