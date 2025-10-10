Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ- Προειδοποίηση για τσουνάμι έως 3 μέτρα

REUTERS/Eloisa Lopez

REUTERS/Eloisa Lopez

Σε εξέλιξη εκκενώσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας (09:43 τοπική ώρα), στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 18 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μανάι, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 62 χιλιόμετρα.

 

Πολλαπλοί μετασεισμοί – μέχρι στιγμής ένας μεγέθους 5,9 και ένας 6,0 Ρίχτερ – έχουν πλήξει την ίδια περιοχή την τελευταία μισή ώρα.

Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

 

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων συμβουλεύει τους κατοίκους των παράκτιων πόλεων στις κεντρικές και νότιες Φιλιππίνες να εκκενώσουν αμέσως τις περιοχές τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Ειδήσεις Τώρα

Πώς σχεδιάζει ο ΟΗΕ την αποκατάσταση στη Γάζα τις επόμενες 60 ημέρες

Τρίπολη: Καρέ - καρέ η αιματηρή συμπλοκή μαθητών γυμνασίου

Ο Τραμπ προτείνει την αποβολή της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σεισμός Σεισμική δόνηση Φιλιππίνες

Ειδήσεις