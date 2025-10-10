Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ- Προειδοποίηση για τσουνάμι έως 3 μέτρα

Σε εξέλιξη εκκενώσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας (09:43 τοπική ώρα), στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 18 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μανάι, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 62 χιλιόμετρα.
Πολλαπλοί μετασεισμοί – μέχρι στιγμής ένας μεγέθους 5,9 και ένας 6,0 Ρίχτερ – έχουν πλήξει την ίδια περιοχή την τελευταία μισή ώρα.
Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων συμβουλεύει τους κατοίκους των παράκτιων πόλεων στις κεντρικές και νότιες Φιλιππίνες να εκκενώσουν αμέσως τις περιοχές τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία.
Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.
