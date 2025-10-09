Ο Τραμπ προτείνει την αποβολή της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ

Αιτία, η άρνησή της να συμμορφωθεί με το 5% στις αμυντικές δαπάνες
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ισπανία θα έπρεπε εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ. Αιτία, η άρνησή της να συμμορφωθεί με το 5% στις αμυντικές δαπάνες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι όταν οι ΗΠΑ πρότειναν ότι όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να ανεβάσουν το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανούν για την άμυνα στο 5%, αυτό έγινε αποδεκτό σχεδόν ομόφωνα. Και πρόσθεσε ότι μόνο ένας διαχώρισε τη θέση του. «Η Ισπανία».
Παρουσία του προέδρου της Φινλανδίας, στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Ίσως θα έπρεπε να τους πετάξετε έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά!»
Και πρόσθεσε: «Έχουμε έναν που υστερεί. Ήταν η ΙΣΠΑΝΙΑ. Την Ισπανία, θα πρέπει να τους καλέσετε και να μάθετε γιατί υστερούν»
