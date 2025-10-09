Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σοκ στην Ιταλία: 25χρονη κατηγορείται ότι δολοφόνησε τα δίδυμα παιδιά της μόλις γεννήθηκαν

Σοκ στην Ιταλία: 25χρονη κατηγορείται ότ...

Με συνεργό τον αρραβωνιαστικό της

Μια 25χρονη συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του Ρήγιου της Καλαβρίας στην Ιταλία, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησε. Όλα συνέβησαν τον Ιούλιο του 2024, αλλά οι έρευνες ολοκληρώθηκαν σήμερα.

Η κοπέλα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δολοφόνησε τα βρέφη προκαλώντας τους ασφυξία και στη συνέχεια έκρυψε τα πτώματα μέσα στην ντουλάπα του δωματίου της, τυλίγοντάς τα σε μια κουβέρτα. Την τραγική ανακάλυψη, έκανε η μητέρα της 25χρονης, εξαιτίας της δυσοσμίας που ένιωθε μπαίνοντας στο δωμάτιο.

Την παιδοκτόνο βοήθησε ο αρραβωνιαστικός της και πατέρας των παιδιών, όπως φαίνεται να αποδεικνύεται από σειρά τηλεφωνικών μηνυμάτων που είχαν ανταλλάξει. Ο νεαρός κατηγορείται τώρα για συνέργεια.

Από τα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με τις εισαγγελικές έρευνες, προκύπτει ότι το ζευγάρι δολοφόνησε και ένα τρίτο βρέφος, πριν από τρία χρόνια. Το άτυχο νεογέννητο φέρεται να έχει ταφεί σε κάποιο χωράφι που ανήκει στην οικογένεια της νεαρής μητέρας. Οι καραμπινιέροι και η αστυνομία, τις ώρες αυτές, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του πτώματος. Η παιδοκτόνος είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο του Ρήγιου της Καλαβρίας, λόγω έντονης αιμορραγίας, λίγο πριν η μητέρα της εντοπίσει τα πτώματα των δίδυμων νεογέννητων στο σπίτι, αλλά είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι είχε μείνει έγκυος και ότι είχε γεννήσει.

Ειδήσεις Τώρα

Χανιά: Πατέρας και γιος παρασύρθηκαν από τα κύματα- Πνίγηκε ο 71χρονος

Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία: Ανοίγει η διαθήκη του ιδιοκτήτη

Αγρίνιο: Βαρύ πένθος για τον θάνατο 40χρονου- Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ιταλία Δολοφονία Θάνατος Βρεφών Παιδοκτονία

Ειδήσεις