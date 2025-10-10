Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας- Τοπικές βροχές στη δυτική Κρήτη

Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού και σήμερα, Παρασκευή (10.10.2025), με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους, που ενδέχεται να πυκνώσουν πρόσκαιρα κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται στη δυτική Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση, τοπικά στα βόρεια πελάγη 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα θαλάσσια τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 μποφόρ και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα παράκτια και τις Σποράδες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 με 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά, κυρίως ορεινά και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια τμήματα.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στα νοτιότερα τμήματα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23, τοπικά στα Δωδεκάνησα 24 βαθμούς Κελσίου.