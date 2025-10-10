Θεσσαλονίκη: 34χρονος κλείδωσε στο σπίτι του, βίασε, κατέγραψε και έδωσε ναρκωτικά σε 14χρονη

Ένα παιδί 14 ετών στη Θεσσαλονίκη έζησε τον απόλυτο εφιάλτη, καθώς έπεσε θύμα ενός 34χρονου που την πλησίασε μέσω social media, τη βίασε, τη βιντεοσκόπησε, της έδωσε ναρκωτικά και στη συνέχεια προσπάθησε να της δώσει χρήματα για να μη μιλήσει.

Σύμφωνα με την αστυνομία όλα έγιναν στις Συκιές της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 34χρονος Έλληνας, ο οποίος έχει συλληφθεί από τον Αύγουστο για υπόθεση ναρκωτικών, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση.

Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο όταν ο 34χρονος προσέγγισε μέσω social media την ανήλικη και την προέτρεπε να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της.

Το παιδί τον επισκέφθηκε στο σπίτι του στις Συκιές, όπου αφού το κλείδωσε, του προκάλεσε σωματικές βλάβες και το εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά έδωσε στο μικρό κορίτσι χρήματα.

Σε άλλη χρονική στιγμή ο δράστης όταν το κορίτσι ήταν μαζί με ανήλικο φίλο της στο σπίτι του, τους έδωσε κάνναβη.

Ο 34χρονος έχει ήδη συλληφθεί από τον Αύγουστο καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν ναρκωτικά, ζυγαριά ακριβείας και χρήματα προερχόμενα από την πώληση ναρκωτικών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.