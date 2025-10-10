Ζαχάρω: Συνελήφθη γυναίκα με μικροποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης στην κατοχή της

Μία γυναίκα συνελήφθη στη Ζαχάρω μετά από έλεγχο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες στην κατοχή της.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Ζαχάρως, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης που απέκρυπτε στην στοματική της κοιλότητα.