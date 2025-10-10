Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ζαχάρω: Συνελήφθη γυναίκα με μικροποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης στην κατοχή της

Ζαχάρω: Συνελήφθη γυναίκα με μικροποσότη...

Τι αναφέρει η αστυνομία

Μία γυναίκα συνελήφθη στη Ζαχάρω μετά από έλεγχο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες στην κατοχή της.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Ζαχάρως, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης που απέκρυπτε στην στοματική της κοιλότητα.

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Αχαΐα: Συνελήφθη άνδρας με καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά και 9 χρόνια κάθειρξη

Τρίπολη: Για ένα κορίτσι έγινε η συμπλοκή ανηλίκων- «Βοήθεια, τι κάνεις;»

Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης: «Μπορεί να βρουν λόγο για να μην μου το δώσουν»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ζαχάρω Σύλληψη Κοκαΐνη Αστυνομία

Ειδήσεις