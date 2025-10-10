Δυτική Αχαΐα: Συνελήφθη άνδρας με καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά και 9 χρόνια κάθειρξη

Ένας άνδρας συνελήφθη στη Δυτική Αχαΐα, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του σοβαρή καταδικαστική απόφαση για υπόθεση ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Δυτική Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -9- ετών και χρηματική ποινή -20.000- ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.