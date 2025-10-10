Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης: «Μπορεί να βρουν λόγο για να μην μου το δώσουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει την επιθυμία του για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο αναμένεται να απονεμηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα και τις δηλώσεις – άμεσες και έμμεσες – τόσο του ίδιου όσο και υποστηρικτών του σχετικά με τη διεκδίκηση του βραβείου, ο Τραμπ επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπορεί να βρουν κάποια δικαιολογία για να μην μου το δώσουν».

«Διευθετήσαμε επτά πολέμους, είμαστε πολύ κοντά στο να τελειώσουμε τον όγδοο, νομίζω ότι τελικά θα διευθετήσουμε και το ουκρανικό όπου η κατάσταση είναι φρικτή», ανέφερε στην τελευταία ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι κάποιος στην ιστορία τελείωσε τόσους πολλούς πολέμους αλλά ίσως βρουν έναν λόγο για να μην μου δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης».

Φαίνεται πως ο ίδιος αδυνατεί να καταλάβει πως ο νικητής έχει αποφασιστεί ήδη από τη Δευτέρα από την επιτροπή της Νορβηγίας και ελπίζει πως το όνομά του θα μπει δίπλα στον Μπαράκ Ομπάμα που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 2009.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση από τον Τραμπ ότι Χαμάς και Ισραήλ συμφώνησαν σε πρώτη φάση για την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων, ο Λευκός Οίκος ανάρτησε στην επίσημη σελίδα του το X, μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου με τον τίτλο «Ο πρόεδρος της ειρήνης».

Στη συνέχεια η κόρη του Ιβάνκα Τραμπ καλεί με ανάρτησή της τους χρήστες του διαδικτύου να απαντήσουν αν ο μπαμπάς της αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης.