Τρίπολη: Η στιγμή της συμπλοκής ανηλίκων- «Βοήθεια, τι κάνεις;»

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Τρίπολη, με θύμα έναν 12χρονο μαθητή. Το παιδί φέρει σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από σχολική μονάδα της πόλης, όταν οι δύο μαθητές λογομάχησαν έντονα, με αφορμή —σύμφωνα με πληροφορίες— προσβλητικά σχόλια που ακούστηκαν για μια κοπέλα, φίλη ενός εκ των δύο.

Ο καβγάς ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να βγει μαχαίρι μήκους 10 εκατοστών και να σημειωθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Πάνω στην πάλη, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 13χρονος που φέρεται να δέχθηκε πρώτος την επίθεση, πήρε το ίδιο μαχαίρι και κάρφωσε τον 12χρονο στον σβέρκο και στην πλάτη.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως η τηλεόραση του Star φαίνεται ο 13χρονος να κυνηγά τον 12χρονο με μαχαίρι, με τον δεύτερο να φωνάζει "βοήθεια" και να ζητά συγγνώμη. Λίγα μέτρα πιο κάτω τον ρίχνει στο έδαφος και τον καρφώνει με το μαχαίρι.