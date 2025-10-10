Τρίπολη: Η στιγμή της συμπλοκής ανηλίκων- «Βοήθεια, τι κάνεις;»

Ο λόγος της συμπλοκής
Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Τρίπολη, με θύμα έναν 12χρονο μαθητή. Το παιδί φέρει σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία.
Πώς ξεκίνησαν όλα
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από σχολική μονάδα της πόλης, όταν οι δύο μαθητές λογομάχησαν έντονα, με αφορμή —σύμφωνα με πληροφορίες— προσβλητικά σχόλια που ακούστηκαν για μια κοπέλα, φίλη ενός εκ των δύο.
Ο καβγάς ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να βγει μαχαίρι μήκους 10 εκατοστών και να σημειωθούν σοβαροί τραυματισμοί.
Πάνω στην πάλη, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 13χρονος που φέρεται να δέχθηκε πρώτος την επίθεση, πήρε το ίδιο μαχαίρι και κάρφωσε τον 12χρονο στον σβέρκο και στην πλάτη.
Το βίντεο ντοκουμέντο
Στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως η τηλεόραση του Star φαίνεται ο 13χρονος να κυνηγά τον 12χρονο με μαχαίρι, με τον δεύτερο να φωνάζει "βοήθεια" και να ζητά συγγνώμη. Λίγα μέτρα πιο κάτω τον ρίχνει στο έδαφος και τον καρφώνει με το μαχαίρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία του καυγά ήταν τα άσχημα λόγια που ακούστηκαν για μία κοπέλα, φίλη του ενός από τους δύο ανήλικους.
"Δεν έπαιρνε μαχαίρι το παιδί ούτε ψωμί να κόψει. Του έλεγα καμιά φορά Γ… κόψε λίγο ψωμί. Όχι γιαγιά δεν το πιάνω εγώ το μαχαίρι στα χέρια μου θα κοπώ. Αφού πήγε πισώπλατα και τον μαχαίρωσε; Ο Γ... το είχε; Τον μαχαίρωσε πίσω στον σβέρκο και στην πλάτη;", είπε η γιαγιά του 12χρονου.
Καμία από τις δύο οικογένειες που μίλησαν στο MEGA δεν αποδέχεται ότι το μαχαίρι ανήκει στο δικό της παιδί.
"Ανησυχώ και για τα δύο παιδιά. Θέλω να γίνουν καλά. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί, όχι ο εγγονός μου. Του έκανε χαρακιές στα χέρια. Ούτε σιδερογροθιά είχε ο εγγονός μου. Απορώ άλλα παιδιά δεν υπήρχαν εκεί; Δάσκαλοι δεν υπήρχαν;", είπε η γιαγιά του 13χρονου.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των δυο παιδιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι δυο μαθητές αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη, αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων.
