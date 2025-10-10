Φοινικούντα: Εξετάζονται κάμερες από Κυπαρισσία έως Κόρινθο - Ο δράστης φέρεται να ταξίδεψε 300 χλμ. με σκούτερ

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών που έχουν αναλάβει να εξιχνιάσουν τη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας με θύματα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του, έχουν μπει όλα τα βενζινάδικα ενός δρομολογίου 300 χιλιομέτρων, καθώς ο δράστης έφτασε με τη μηχανή του μέχρι την Κόρινθο.

Ήδη διανύουμε το πέμπτο 24ωρο από την στιγμή της δολοφονίας του 68χρονου στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ αλλά και του 62χρονου επιστάτη και οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ μετά από τις καταθέσεις που έχουν πάρει από αυτόπτες μάρτυρες κι ανθρώπους του οικογενειακού περιβάλλοντος των δύο νεκρών, τώρα προσπαθούν να εντοπίσουν όλα τα πιθανά σημεία από τα οποία πέρασε κατά τη διαφυγή του από τη Φοινικούντα ο νεαρός δράστης.

Σύμφωνα με τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν μέχρι τώρα οι αστυνομικοί, ο δράστης έφυγε από τη Φοινικούντα και στη συνέχεια διήλθε από την Πύλο.

Από τη Φοινικούντα μέχρι την Κόρινθο

Μάλιστα, σύμφωνα με το newsit.gr ακολουθήσε δρομολόγιο το οποίο δεν επιλέγεται από πολλούς οδηγούς προκειμένου να περάσει όσο τον δυνατόν περισσότερο απαρατήρητος. Επόμενος προορισμός του ήταν η Κυπαρισσία. Εκεί σταμάτησε σε πρατήριο καυσίμων, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το αστυνομικό τμήμα και αφού γέμισε το σκούτερ με βενζίνη στη συνέχεια αναχώρησε με προορισμό την Ηλεία.

Κι αν μέχρι χθες οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν στον παραπάνω νομό της Δυτικής Πελοποννήσου, τα νέα δεδομένα τον θέλουν πλέον να έχει φύγει από εκεί.

Έτσι η ακτίνα των ερευνών έχει ανοίξει κατά πολύ, καθώς ο δράστης πέρασε στο νομό Αχαΐας και μέσω της Πάτρας φαίνεται να έφτασε στην Κόρινθο.

Από το σημείο εκείνο και μετά οι αστυνομικές αρχές χάνουν τα ίχνη του ύποπτου με το σκούτερ. Με αποτέλεσμα να μην είναι ακόμα σε θέση να απαντήσουν στο ερώτημα εάν ο δράστης μέσω του Ισθμού κινήθηκε προς την Αθήνα ή σε κάποια άλλη περιοχή της Πελοποννήσου.

Οπότε ψάχνουν από όλα τα βενζινάδικα της παραπάνω διαδρομής αλλά και από πρατήρια καυσίμων βιντεοληπτικό υλικό, καθώς η αυτονομία των καυσίμων του σκούτερ δεν θα μπορούσε να καλύψει μια απόσταση μεγαλύτερη των 250 χιλιομέτρων.

Στο μικροσκόπιο το κινητό του 68χρονου

Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών έχει μπει και το κινητό τηλέφωνο του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Κι αυτό γιατί όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς άνθρωποι που γνώριζαν καλά τον 68χρονο, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ το τελευταίο χρονικό διάστημα έσβηνε όλα τα μηνύματα που δέχονταν.

Έτσι στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ. ΑΣ θα γίνει προσπάθεια να ανακτηθούν μηνύματα αλλά κι άλλα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο τα οποία έχουν διαγραφεί.