Πάτρα: Πράσινο φως για το «Απόλλων»- «Οδεύουμε προς την προκήρυξη του διαγωνισμού»

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο αποκατάστασης του ιστορικού Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» της Πάτρας, καθώς φαίνεται πως ξεπεράστηκαν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που το καθυστερούσαν, ανοίγοντας τον δρόμο για την προκήρυξη του διαγωνισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Όπως δήλωσε στο thebest.gr ο αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς, τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε η στατική μελέτη για το γειτονικό Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, το οποίο θα μοιράζεται δύο ορόφους με το Θέατρο «Απόλλων». Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί πλέον να προχωρήσει η διαδικασία.

«Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με το Υπουργείο Πολιτισμού και, μόλις εγκριθεί τυπικά η μελέτη από τη Δημοτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη, ο φάκελος θα αποσταλεί στο Υπουργείο ώστε να ξεκινήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού», ανέφερε ο κ. Μελάς.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν με βάση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα και την ιστορική φυσιογνωμία του Δημοτικού Θεάτρου. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού, καθώς και εκσυγχρονισμό όλων των υποδομών. Θα τοποθετηθούν σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας, φωτισμού και ήχου, θα αναβαθμιστούν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται ανακαίνιση της σκηνής, αντικατάσταση καθισμάτων και εσωτερικών επενδύσεων, ώστε το θέατρο να μπορεί να φιλοξενεί σύγχρονες θεατρικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Επίσης, οι χώροι του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης θα αξιοποιηθούν για υποστηρικτικές λειτουργίες του θεάτρου, ενισχύοντας τη συνολική πολιτιστική υποδομή της πόλης.