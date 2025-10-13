Η ιστορική συμφωνία για τη Γάζα και οι προκλήσεις της επόμενης μέρας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία υπέγραψαν το έγγραφο της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Γάζα

«Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε». Αυτό ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την Κνεσέτ, σε μια ιστορική ημέρα για την περιοχή. Η Χαμάς απελευθέρωσε 20 εν ζωή ομήρους, ενώ το Ισραήλ προχώρησε στην αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατούμενων. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε η διεθνής σύνοδος κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου υπεγράφη το πρώτο έγγραφο εκεχειρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία. Σχολιάζοντας την απελευθέρωση των ομήρων, ο Τραμπ έκανε λόγο για την «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής». Απευθυνόμενος στο ισραηλινό κοινοβούλιο, υπό παρατεταμένα χειροκροτήματα, δήλωσε: «Οι ουρανοί είναι ήρεμοι, τα όπλα σίγησαν και ο ήλιος ανατέλλει πάνω από τους Αγίους Τόπους, που επιτέλους βρίσκονται σε ειρήνη». Ο Τραμπ κάλεσε τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να δώσει αμνηστία στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για διαφθορά. «Κύριε πρόεδρε, γιατί δεν χορηγείτε αμνηστία στον Νετανιάχου;», είπε και συνέχισε: «Πούρα και λίγη σαμπάνια… Ποιος στο καλό νοιάζεται;», αναφερόμενος στις κατηγορίες απάτης που αντιμετωπίζει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, τις οποίες εκείνος αρνείται. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Τραμπ εξήρε τον Νετανιάχου, σπεύδοντας ωστόσο να σχολιάσει πως «δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστείς μαζί του… Αλλά αυτό είναι που τον κάνει σπουδαίο».

Η ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ

«Η δεύτερη φάση ξεκίνησε» Μετά την ομιλία του στο Ισραήλ, ο Τραμπ αναχώρησε για την Αίγυπτο, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος Αμπντελ Φατάχ αλ Σίσι. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η δεύτερη φάση των συνομιλιών για τη Γάζα και εξέφρασε την επιθυμία του να συμμετάσχει ο Αιγύπτιος πρόεδρος στο Συμβούλιο για τη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τον «ισχυρό ηγέτη που διατηρεί τη χώρα του ασφαλή και με χαμηλή εγκληματικότητα». «Από την πόλη του Σαρμ ελ Σέιχ, η βούληση των λαών συναντά την αποφασιστικότητα των ηγετών να βάλουν τέλος στον πόλεμο στη Γάζα», δήλωσε ο Σίσι, προσθέτοντας: «Αρκετά με τον πόλεμο. Καλωσορίσατε στην ειρήνη». Στη σύνοδο συμμετείχαν περισσότεροι από 30 ηγέτες και επικεφαλής διεθνών οργανισμών, μεταξύ τους ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Οι ηγέτες φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί στη σκηνή της συνόδου στο Σαρμ ελ Σέιχ, με τον Τραμπ να δηλώνει χαμογελώντας: «Πετύχαμε μια μεγάλη συμφωνία σήμερα, οπότε θα χαμογελάσουμε. Τη μεγαλύτερη που έγινε ποτέ». Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε: «Επιτέλους, ύστερα από 3.000 ή 500 χρόνια -όσα κι αν είναι- ο πόλεμος τελείωσε. Αυτή ήταν η μητέρα όλων των συγκρούσεων». Ο Τραμπ, ο Σίσι, ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψαν το έγγραφο της συμφωνίας, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Πρόκειται για «ένα πολύ περιεκτικό κείμενο που θα καθορίσει κανόνες, ρυθμίσεις και υποχρεώσεις», είπε ο Τραμπ και χαρακτήρισε τη συμφωνία «αλλαγή ιστορικής κλίμακας που θα μείνει στη μνήμη για πάντα». Ο ίδιος ανέφερε ότι «τώρα αρχίζει η ανοικοδόμηση», που «προϋποθέτει τη δημοκρατική διακυβέρνηση και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας». Επανέλαβε δε την πρόθεσή του να προωθήσει συμφωνία ειρήνης με το Ιράν, λέγοντας: «Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία μαζί τους. Το θέλουν κι εκείνοι». Ο Αλ Σίσι επιβεβαίωσε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί τον μόνο δρόμο για σταθερή ειρήνη, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αιγύπτιος πρόεδρος απένειμε στον Τραμπ το Παράσημο του Νείλου, την ανώτατη τιμητική διάκριση της Αιγύπτου. Στη σύνοδο παραβρέθηκε και ο Ελληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ολόκληρη η ομιλία Τραμπ στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ

Τραμπ για Ερντογάν: «Σκληρός τύπος, αλλά φίλος μου»

Ο Τραμπ εξήρε τον Ερντογάν, λέγοντας ότι διαθέτει «μία από τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στον κόσμο» και ότι «είναι πολύ πιο ισχυρός απ’ όσο αφήνει να φανεί». Σημείωσε ότι ο Ερντογάν «έχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν ζητά αναγνώριση. Θέλει απλώς να τον αφήνουν ήσυχο». Πρόσθεσε ότι «είναι σκληρός τύπος, αλλά φίλος μου, και πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump on Erdogan:<br><br>Erdogan has one of the most powerful armies in the world. He is much more powerful than he lets known.<br><br>He won many conflicts but he does not want any credit. He wants to be left alone.<br><br>He’s a tough cookie, but he’s my friend and always there when I need him.… <a href="https://t.co/L18J6QbMt3">pic.twitter.com/L18J6QbMt3</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://twitter.com/clashreport/status/1977772563213234352?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο «οικοδεσπότης» Τραμπ και τα μηνύματά του

Ο Τραμπ ανέλαβε τον ρόλο του «οικοδεσπότη» στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ, απαριθμώντας έναν προς έναν τους ηγέτες που συμμετέχουν. Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ μετά τα εγκωμιαστικά του σχόλια, αστειευόμενος: «Ας πάμε σπίτια μας, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε». Ξεκίνησε να αναφέρει αλφαβητικά τις χώρες, αρχίζοντας από τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, συνέχισε με τον Αραβικό Σύνδεσμο, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Οταν έφτασε στη Γαλλία, είπε πως «μάλλον ο Εμανουέλ Μακρόν στέκεται κάπου πίσω μου», και αφού διαπίστωσε ότι δεν βρισκόταν εκεί, πρόσθεσε: «Δεν το πιστεύω, σήμερα έχεις πολύ διακριτική παρουσία». Εξήρε την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, την οποία χαρακτήρισε «όμορφη και πολύ επιτυχημένη πολιτικό». Ευχαριστώντας τους ηγέτες που παρευρέθηκαν στο Σαρμ ελ Σέιχ, ο Τραμπ έκανε έμμεση αναφορά στο γεγονός ότι δεν βραβεύθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης λέγοντας: «Ω, Νορβηγία, πού είσαι;». Ο Νορβηγός πρωθυπουργός δεν ήταν στο πλάνο. «Εχω μερικούς ηγέτες που δεν μου αρέσουν, αλλά δεν θα σας πω ποιοι. Δεν θα μάθετε ποτέ ποιοι είναι. Η ίσως μάθετε», είπε επίσης.