Γάζα: Δάκρυα χαράς για τους κρατούμενους που επέστρεψαν από το Ισραήλ

Μια σημαδιακή ημέρα για τον πόλεμο που εξελίσσεται στη Γάζα ξημέρωσε σήμερα (13/10) με την ταυτόχρονη απελευθέρωση Παλαιστίνιων και Ισραηλινών ομήρων, μετά την εκεχειρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Συγκεκριμένα στα κεντρικά της Δυτικής Όχθης, στην πόλη Ραμάλα, ιαχές χαράς και δάκρυα συγκίνησης πλημμύρισαν τους δρόμους από τα πλήθη ανθρώπων που έτρεξαν να υποδεχθούν τα λεωφορεία που μετέφεραν τους απελευθερωμένους Παλαιστίνιους ομήρους.

Οι απελευθερωμένοι όμηροι, οι οποίοι κρατούνταν για δύο ολόκληρα χρόνια από το Ισραήλ, έγιναν δεκτοί με ζωηρές επευφημίες από εκατοντάδες Παλαιστίνιους.