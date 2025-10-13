Γάζα: Δάκρυα χαράς για τους κρατούμενους που επέστρεψαν από το Ισραήλ

Εικόνες χαράς μετά από δύο χρόνια
Μια σημαδιακή ημέρα για τον πόλεμο που εξελίσσεται στη Γάζα ξημέρωσε σήμερα (13/10) με την ταυτόχρονη απελευθέρωση Παλαιστίνιων και Ισραηλινών ομήρων, μετά την εκεχειρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.
Συγκεκριμένα στα κεντρικά της Δυτικής Όχθης, στην πόλη Ραμάλα, ιαχές χαράς και δάκρυα συγκίνησης πλημμύρισαν τους δρόμους από τα πλήθη ανθρώπων που έτρεξαν να υποδεχθούν τα λεωφορεία που μετέφεραν τους απελευθερωμένους Παλαιστίνιους ομήρους.
Οι απελευθερωμένοι όμηροι, οι οποίοι κρατούνταν για δύο ολόκληρα χρόνια από το Ισραήλ, έγιναν δεκτοί με ζωηρές επευφημίες από εκατοντάδες Παλαιστίνιους.
Ιδιαίτερη συμβολική αξία έχει πως ορισμένοι εξ αυτών είχαν τυλιγμένη την κεφίγια, τη χαρακτηριστική μαντίλα της Παλαιστίνης, γύρω από το λαιμό τους.
Mahmoud Illean/AP
Ελεύθεροι και οι όμηροι της Χαμάς
Νωρίτερα, έγινε και η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα, οι οποίοι ως τις 11:00 π.μ. είχαν όλοι παραδοθεί στον Ερυθρό Σταυρό, τον κύριο συντονιστή της επιχείρησης και υπεύθυνο για τη μεταφορά στους στις ισραηλινές Αρχές.
Οι οικογένειες των απελευθερωμένων ομήρων βρισκόταν από νωρίς σε αναμονή, ενώ από τα ΜΜΕ ζητήθηκε διακριτικότητα για λόγους ασφαλείας και ιδιωτικότητας.
