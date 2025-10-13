LIVE- Γάζα: Απελευθερώθηκαν και οι 20 όμηροι

Προηγουμένως ο ισραηλινός στρατός είχε επιβεβαιώσει ότι οι 13 τελευταίοι εν ζωή όμηροι που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς και ότι τους είχε παραλάβει ο Ερυθρός Σταυρό
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει παραλάβει και τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι από τη Χαμάς, βάσει της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, η οποία ορίζει επίσης την απελευθέρωση σε αντάλλαγμα εκατοντάδων Παλαιστινίων από τις ισραηλινές φυλακές.
Προηγουμένως ο ισραηλινός στρατός είχε επιβεβαιώσει ότι οι 13 τελευταίοι εν ζωή όμηροι που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς και ότι τους είχε παραλάβει ο Ερυθρός Σταυρός, σημειώνοντας ότι αυτοί βρίσκονταν καθ'οδόν για να παραδοθούν σε Ισραηλινούς στρατιώτες και σε μέλη της Σιν Μπετ (υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας) "στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας".
Στις αγκαλιές των οικογενειών τους οι όμηροι
Η στιγμή που οι όμηροι παραδίδονται στον IDF
Μια υπέροχη ημέρα έγραψε ο Τραμπ στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ
Τραμπ σε Νετανιάχου: «Είναι μια υπέροχη μέρα. Ίσως η καλύτερη σας μέρα»
Καθώς περπατούσαν στο κόκκινο χαλί στον αεροδιάδρομο του Αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ και στον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Είναι μια υπέροχη μέρα. Ίσως η καλύτερη σας μέρα».
«Αυτό είναι ιστορία», απάντησε ο Νετανιάχου, σε νέο υλικό που δημοσίευσε το γραφείο του.
