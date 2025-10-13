Γάζα- LIVE: Οι 20 τελευταίοι εν ζωή όμηροι αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι από τη Χαμάς

Ο Ντ. Τραμπ έφτασε στο Ισραήλ

Η Χαμάς άφησε σήμερα το πρωί ελεύθερους τους 20 τελευταίους εν ζωή Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο. Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πριν από τις 10:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) την επιστροφή των πρώτων 7 ομήρων που είναι ακόμη εν ζωή. Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, οι 13 άλλοι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και αναμένεται προσεχώς να παραδοθούν στον ισραηλινό στρατό.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε την "επιστροφή στα σπίτια τους" των επτά Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν νωρίτερα σήμερα το πρωί από την Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. "Καλη επιστροφή στο σπίτι", ανέφερε το υπουργείο σε μια σειρά από επτά μηνύματα στο Χ συνοδευόμενα από τις φωτογραφίες των επτά ομήρων: Ματάν Άνγκρεστ, Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, Όμρι Μιράν, Εϊτάν Μορ, Αλόν Οχέλ.

Ο Ντ. Τραμπ έφτασε στο Ισραήλ Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα στο Ισραήλ λίγη ώρα αφού η Χαμάς άφησε ελεύθερους επτά από τους εν ζωή ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ επίκειται η απελευθέρωση και των άλλων 13 ζωντανών ομήρων. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τραμπ προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, από όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ προκειμένου να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο. Τον Τραμπ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι "όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης", ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε "Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής", κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι "πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους". Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν "περήφανος" να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. "Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί", σχολίασε. "Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου", πρόσθεσε. "Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες", σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα. Αργότερα σήμερα ο Τραμπ πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ΕΕ χαιρετίζει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, που «κατέστη δυνατή από τον πρόεδρο Τραμπ» Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση επτά Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, τονίζοντας τον ρόλο του προέδρου Τραμπ σε αυτό το «κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη». «Η απελευθέρωση των ομήρων είναι μεγάλη επιτυχία για τη διπλωματία και κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη. Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστησε δυνατή αυτή την καθοριστική εξέλιξη», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Χ.

Εμ. Μακρόν: Η Γαλλία θα διαδραματίσει «ιδιαίτερο ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας» στο πλευρό της Παλαιστινιακής Αρχής Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε σήμερα ότι το Παρίσι θα διαδραματίσει "έναν ιδιαίτερο ρόλο" στη μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας "στο πλευρό" της Παλαιστινιακής Αρχής και επέμενε στη σημασία να εκπροσωπούνται οι Παλαιστίνιοι στη διαδικασία αυτή. "Στο ζήτημα της διακυβέρνησης θα έχουμε έναν ιδιαίτερο ρόλο στο πλευρό της Παλαιστινιακής Αρχής και θα φροντίσουμε ώστε να έχει και εκείνη τον ρόλο της, όμως και ότι θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις για την επόμενη ημέρα", δήλωσε ο Μακρόν κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου για μια σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς "θα είναι παρών σε αυτή τη σύνοδο", επεσήμανε ο Μακρόν. "Είναι ένα πολύ καλό σημάδι (...) Πρόκειται για αναγνώριση του ρόλου της Παλαιστινιακής Αρχής ως νόμιμης αρχής", υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος. Αναφερόμενος στην πολιτική κρίση στο εσωτερικό της Γαλλίας ο Μακρόν τόνισε ότι θα παραμείνει στη θέση του για να διασφαλίσει τη σταθερότητα της χώρας, αγνοώντας τις επανειλημμένες εκκλήσεις της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί. "Μην ξεχνάτε ότι η εντολή που δόθηκε από τον γαλλικό λαό είναι να υπηρετήσω, να υπηρετήσω και να υπηρετήσω και να δώσω απαντήσεις στα προβλήματα του γαλλικού λαού και να κάνω ό,τι είναι δυνατό για την ανεξαρτησία της Γαλλίας", υπογράμμισε ο Μακρόν, λίγες ημέρες αφού διόρισε εκ νέου τον Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό. "Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά της κυβέρνησης (...) Θα συνεχίσω να διασφαλίζω τη σταθερότητα", πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται το 2027.