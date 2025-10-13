Αναβαθμίζεται το IRIS: Πιο ασφαλείς οι πληρωμές, επεκτείνεται και στο εξωτερικό

Αναβαθμίζεται το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, προκειμένου οι συναλλαγές να γίνουν πιο ασφαλείς και πιο εύχρηστες για τους πολίτες.

Πλέον, πριν ολοκληρώσει τη μεταφορά χρημάτων, ο χρήστης θα βλέπει στην οθόνη το πλήρες όνομα του κατόχου του λογαριασμού, ώστε να αποφεύγονται λάθη και λανθασμένες αποστολές. Μέχρι σήμερα εμφανίζονταν μόνο τα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου, γεγονός που συχνά προκαλούσε σύγχυση.

Η αλλαγή αυτή έρχεται την ώρα που μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τη γενικευμένη εφαρμογή του IRIS στις εμπορικές συναλλαγές. Από την 1η Νοεμβρίου, όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, δίπλα στις ήδη γνωστές επιλογές POS.

Οι πελάτες θα μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής μέσα από το τερματικό και, εφόσον επιλέξουν IRIS, θα εμφανίζεται ένας μοναδικός QR κωδικός που θα «σκανάρουν» μέσω της εφαρμογής mobile banking για να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή.

Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις που δέχονται πληρωμές μέσω IRIS ή άλλων παρόμοιων υπηρεσιών θα πρέπει να τις εκτελούν αποκλειστικά μέσω POS διασυνδεδεμένου είτε με τον φορολογικό μηχανισμό είτε με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Όσες δεν συμμορφωθούν ως την 1η Νοεμβρίου κινδυνεύουν με πρόστιμα 10.000 ευρώ (για απλογραφικά βιβλία) και 20.000 ευρώ (για διπλογραφικά), τα οποία μειώνονται κατά 50% σε μικρούς οικισμούς και νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Τα όρια των συναλλαγών παραμένουν προς το παρόν στα 500 ευρώ την ημέρα για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P) και στα 500 ευρώ για πληρωμές προς επαγγελματίες (IRIS P2B), με συνολικό ημερήσιο πλαφόν τα 1.000 ευρώ. Από τον Ιανουάριο του 2026, τα όρια αυξάνονται στα 1.000 ευρώ την ημέρα και 5.000 ευρώ τον μήνα για ιδιώτες, ενώ για επαγγελματίες θα φτάνουν έως 31.000 ευρώ μηνιαίως.

Το 2026 θα είναι και η χρονιά της διεθνούς επέκτασης του IRIS, καθώς θα συνδεθεί με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, επιτρέποντας μεταφορές χρημάτων σε πραγματικό χρόνο σε χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία και τις σκανδιναβικές χώρες. Έτσι, οι Έλληνες χρήστες θα μπορούν να στέλνουν ή να λαμβάνουν χρήματα από το εξωτερικό με την ίδια ευκολία που σήμερα στέλνουν σε φίλους ή επαγγελματίες εντός Ελλάδας.

Ήδη περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν την υπηρεσία IRIS P2P για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών, ενώ 560.000 επαγγελματίες έχουν ενταχθεί στο IRIS P2B. Στο IRIS Commerce συμμετέχουν σήμερα 8.806 επιχειρήσεις και ηλεκτρονικά καταστήματα, αριθμός που αναμένεται να εκτοξευθεί με την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω του συστήματος σε όλη την αγορά.