Προς νέα αύξηση τιμών στα καπνικά - Πάνω από 6 ευρώ το πακέτο τσιγάρων

Γιατί ακριβαίνουν και μάλιστα κατά πολύ οι τιμές των τσιγάρων και των εν γένει καπνικών προϊόντων
Σημαντική αύξηση στην τιμή των καπνικών προϊόντων προμηνύει η εφαρμογή νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για τη φορολόγηση παραδοσιακών και καινοτόμων προϊόντων καπνού, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης τους.
Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι προτεινόμενες αυξήσεις στον ειδικό φόρο εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε απότομη άνοδο της τιμής κατά 2 με 3 ευρώ στο πακέτο των τσιγάρων, ξεπερνώντας τα 6 ευρώ από 4,8 που είναι σήμερα.
Αντίστοιχα, η επιβολή φόρου στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού θα οδηγήσει σε αύξηση 2-3 ευρώ στο πακέτο και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα κατά περίπου 1 ευρώ.
Η νέα πρόταση οδηγίας συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Ecofin, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να επιμένει ότι η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη υπαρξιακή προτεραιότητα.
Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα.
