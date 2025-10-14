Πάτρα: Το Λιμεναρχείο για τον τραυματισμό ναυτεργάτη στο λιμάνι

Στο περιστατικό τραυματισμού ναυτεργάτη που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 2025, στο λιμάνι της Πάτρας, λίγο πριν τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό την Ανκόνα της Ιταλίας αναφέρεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Πατρών, ο τραυματισμός αφορούσε 42χρονο ημεδαπό μέλος πληρώματος, ειδικότητας επίκουρου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Η Λιμενική Αρχή της Πάτρας ενημερώθηκε απογευματινές ώρες χθες Δευτέρα 13/10/2025, για τον τραυματισμό ενός 42χρονου ημεδαπού μέλους πληρώματος (ειδικότητας επίκουρου) ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, ελληνικής σημαίας, πριν τον απόπλου του από το λιμάνι της Πάτρας με προορισμό το λιμάνι Ανκόνα της Ιταλίας.

Συγκεκριμένα, ο 42χρονος, κατά την είσοδό του στον πρωραίο ανελκυστήρα, σκόνταψε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί πόδι.

Στη συνέχεια, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ύπαρχο του πλοίου, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.



Το Λιμεναρχείο Πατρών διερευνά τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.