Αχαΐα: Αντίδραση για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Σταυροδρομίου

Την έντονη διαμαρτυρία του για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Σταυροδρομίου Τριταίας εκφράζει ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας «Οι Γιαννιάδες», με επιστολή που απέστειλε προς τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Παιδείας, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην επιστολή τους, τα μέλη του Συλλόγου τονίζουν ότι η απόφαση της Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας να προχωρήσει σε υποβάθμιση του σχολείου, εξαιτίας ενός μόνο μαθητή λιγότερου από το όριο που ορίζει η νομοθεσία, θα έχει σοβαρές συνέπειες για τη σχολική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η απόφαση οδηγεί:

Στην κατάργηση του Ολοήμερου Προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης,

Στην απώλεια θέσης Διευθύντριας,

Στη μείωση του διδακτικού προσωπικού,

Και στη διακοπή μαθημάτων ειδικοτήτων όπως Αγγλικά, Πληροφορική και Καλλιτεχνικά.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό υποβάθμισης σχολικής μονάδας στον Δήμο Ερυμάνθου μέσα σε λίγους μήνες, μετά την προσωρινή απόφαση για το ΓΕΛ Ερυμάνθου Τριταίας το περασμένο καλοκαίρι, η οποία είχε τελικά ανακληθεί.

«Είναι δυνατόν, εν έτει 2025, στην εποχή της τεχνολογίας και του ανταγωνισμού, να δημιουργούνται μαθητές δύο ταχυτήτων;» σημειώνει χαρακτηριστικά η επιστολή, τονίζοντας πως η εκπαίδευση δεν μπορεί να μετριέται με αριθμούς.

Ο Σύλλογος ζητά από την Πολιτεία να στηρίξει τα ορεινά και αγροτικά σχολεία, να προχωρήσει σε επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, και να λάβει μέτρα ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω ερημοποίηση της υπαίθρου.

Η επιστολή καταλήγει με κάλεσμα προς τον Πρωθυπουργό για την άμεση αναστολή της απόφασης και την παραμονή του Δημοτικού Σχολείου Σταυροδρομίου ως έχει, στο πλαίσιο της ίσης πρόσβασης όλων των παιδιών στη δημόσια εκπαίδευση.