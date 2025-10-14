Πάτρα: Πτώση σοβάδων δίπλα σε Γυμνάσιο στο κέντρο

Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε τραυματισμός το πρωί στο κέντρο της Πάτρας, όταν σοβάδες αποκολλήθηκαν από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Κανακάρη, μεταξύ Αράτου και Κολοκοτρώνη.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, ώρα κατά την οποία δεκάδες μαθητές προσέρχονταν στο Γυμνάσιο που λειτουργεί ακριβώς δίπλα στο σημείο.

Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης κανείς δεν περνούσε από το πεζοδρόμιο, αποτρέποντας έτσι πιθανό τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας, το οποίο τοποθέτησε απαγορευτική κορδέλα για προληπτικούς λόγους, καθώς υπήρχε κίνδυνος να πέσουν και άλλα κομμάτια τσιμέντου από το κτίριο.