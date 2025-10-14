Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Πτώση σοβάδων δίπλα σε Γυμνάσιο στο κέντρο

Πάτρα: Πτώση σοβάδων δίπλα σε Γυμνάσιο στο κέντρο

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από την Αστυνομία

Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε τραυματισμός το πρωί στο κέντρο της Πάτρας, όταν σοβάδες αποκολλήθηκαν από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Κανακάρη, μεταξύ Αράτου και Κολοκοτρώνη.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, ώρα κατά την οποία δεκάδες μαθητές προσέρχονταν στο Γυμνάσιο που λειτουργεί ακριβώς δίπλα στο σημείο.

Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης κανείς δεν περνούσε από το πεζοδρόμιο, αποτρέποντας έτσι πιθανό τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας, το οποίο τοποθέτησε απαγορευτική κορδέλα για προληπτικούς λόγους, καθώς υπήρχε κίνδυνος να πέσουν και άλλα κομμάτια τσιμέντου από το κτίριο.

 

Ειδήσεις Τώρα

24ωρη απεργία σήμερα: Στους δρόμους η ΑΔΕΔΥ κατά του 13ώρου

Δυτική Ελλάδα: Θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα για τον θάνατο της Ευσταθίας Καρβουνιάρη

«Χαλάει» ο καιρός τις επόμενες ημέρες: Βροχές, καταιγίδες και νέα βουτιά της θερμοκρασίας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σοβάδες

Ειδήσεις