Δυτική Ελλάδα: Θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα για τον θάνατο της Ευσταθίας Καρβουνιάρη

Ηφιλόλογος υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας
Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου της Ευσταθίας Καρβουνιάρη, εκπαιδευτικού Γερμανικής Φιλολογίας, η οποία υπηρέτησε για χρόνια με συνέπεια και αγάπη στο 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας την οδύνη όλων για την απώλεια της αγαπημένης συναδέλφου:
«Με βαθιά θλίψη ενημερώνουμε ότι η συνάδελφός μας, Ευσταθία Καρβουνιάρη, εκπαιδευτικός Γερμανικής Φιλολογίας, έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας. Η παρουσία της στο σχολείο μας υπήρξε πολύτιμη, με συνέπεια, ήθος και αγάπη για τους μαθητές και το έργο της. Θα τη θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και εκτίμηση».
Η απώλειά της αφήνει βαθύ κενό στην εκπαιδευτική κοινότητα της Αμαλιάδας, αλλά και σε όλους όσοι τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της.
