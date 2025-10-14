«Χαλάει» ο καιρός τις επόμενες ημέρες: Βροχές, καταιγίδες και νέα βουτιά της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση καιρού μέχρι την Παρασκευή

Ακόμα πιο έντονα αναμένεται να είναι τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένονται βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν κυρίως Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, βορειοδυτική Πελοπόννησο, ανατολικά ηπειρωτικά, νησιά του βορείου Αιγαίου, Σποράδες και Εύβοια. Ο καιρός, για ακόμη μία εβδομάδα θα θυμίζει φθινόπωρο. Με ανάρτηση – πρόγνωση καιρού που έκανε στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς, μας προειδοποιεί πως από την Τρίτη ξεκινούν καταιγίδες και βροχές οι οποίες τις επόμενες ημέρες θα ενταθούν. Νέα πτώση της θερμοκρασίας έως 3 βαθμούς θα μας κάνει να αναζητήσουμε από τώρα κουβέρτες ενώ οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.23&lon=21.725" frameborder="0"></iframe>

Σύμφωνα με τον ίδιο, την Τρίτη αναμένονται βροχές στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Η Πέμπτη θα είναι μία βροχερή μέρα δίνοντας «πάσα» στην Παρασκευή που τα φαινόμενα θα επηρεάσουν Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια.

«Από τα μέσα της εβδομάδας και μετά προβλέπονται βροχές στα δυτικά και τα βόρεια»

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά: «Από τα μέσα της εβδομάδας και μετά προβλέπονται ουσιαστικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ξεκινάνε λίγες βροχές σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Αρκετές βροχές θα έχουμε την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο κατά 2 με 3 βαθμούς ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ.».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ <br>Ξεκινάνε λίγες βροχές σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Αρκετές βροχές… <a href="https://t.co/JnM0qe2tfR">pic.twitter.com/JnM0qe2tfR</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/1977647523985592468?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>