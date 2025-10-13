Πετάς τσιγάρα από το αυτοκίνητο; Τo πρόστιμο και οι μέρες που χάνεις το δίπλωμα

Η πράξη να πετάξει κανείς ένα τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου δεν είναι απλώς ένδειξη ασέβειας· αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το να ρίξει κάποιος τσιγάρο από το όχημα –είτε είναι ο οδηγός είτε επιβάτης– επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.

Το πρόστιμο ισχύσει και στην περίπτωση που επιβάτης απορρίψει αντικείμενο ή ουσία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ρύπανση, δηλαδή από αναμμένα τσιγάρα και χαρτιά ακόμα και υπολείμματα φαγητού.

Σε κάθε περίπτωση η πράξη συνιστά διπλή απειλή. Πρώτον γιατί αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες όπου ένα αναμμένο αποτσίγαρο αρκεί για να ανάψει ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου και δεύτερον, επιβαρύνει το περιβάλλον με σκουπίδια που δύσκολα αποσυντίθενται, υποβαθμίζοντας δημόσιους χώρους και οδικά δίκτυα.