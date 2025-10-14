Αιγιάλεια: Η 1η Γιορτή της Αγρότισσας στα Μελίσσια -Τιμή στη γυναίκα της υπαίθρου

Ο Σύλλογος Γυναικών Μελισσίων «Η Ελπίδα», σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Αιγιάλειας, την Ένωση Γυναικών Ελλάδας – Παράρτημα Αιγίου και την Ομοσπονδία Συλλόγων Αιγιαλείας, διοργανώνει την 1η Γιορτή της Αγρότισσας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα του Συνεταιρισμού Μελισσίων Αιγιαλείας.

Στο πλαίσιο της γιορτής, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες διακεκριμένων γυναικών της περιοχής, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί έκθεση φωτογραφίας και ιστορικών αντικειμένων που αναδεικνύουν την πορεία και την προσφορά της αγρότισσας στη ζωή και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μπουφέ και κέρασμα για όλους τους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγιαλείας και της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.