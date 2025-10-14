24ωρη απεργία σήμερα: Στους δρόμους η ΑΔΕΔΥ κατά του 13ώρου

Νέα απεργία έχει αποφασιστεί για την Τρίτη 14 Οκτώβρη 2025 με αιχμή του δόρατος την απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου.

Την απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και συμμετέχουν το Εργατικό Κέντρο και εργατικά σωματεία.

Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου.

Τα αίτηματα

-Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.

-Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

-Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

-Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

-Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

-Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Σε προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων.

Απεργιακές αποφάσεις έχουν πάρει επίσης οι εξής συνδικαλιστικές οργανώσεις:

Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, Σαλαμίνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Αγρινίου, Αμαλιάδας, Αρτας, Βόλου, Β. Δωδεκανήσου, Εβρου, Ελευσίνας και Δυτ. Αττικής, Εύβοιας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Κομοτηνής, Κορίνθου, Λακωνίας, Λαμίας, Λάρισας, Λευκάδας, Λέσβου, Λιβαδειάς, Ρόδου (στάση εργασίας 10 π.μ. ως 1 μ.μ.), Σάμου, Τρικάλων, Χανίων, Φωκίδας.

Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου - Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος, Λογιστών, Χημικής Βιομηχανίας, Ενέργειας, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Μεταλλωρύχων, Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), ΠΟΣΠΕΡΤ, Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών.

Στην ίδια κατεύθυνση, αποφάσεις έχουν πάρει εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία. Σε 24ωρη απεργία είναι και το Δημόσιο, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ.

Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει το επιβατικό κοινό η Hellenic Train.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ: «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή – δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία.

»Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα.

»Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό “παρών” στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα».