Ακρίβεια: Αύριο οι ανακοινώσεις για τις μειώσεις στις τιμές 1.000 προϊόντων

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο οι μειώσεις στις τιμές περίπου 1.000 προϊόντων όπως σε τρόφιμα, σε είδη προσωπικής περιποίησης και σε απορρυπαντικά.

Ήδη περισσότερες από 70 βιομηχανίες που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης, έχουν αποστείλει στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ την λίστα με τις μειωμένες τιμές των προϊόντων σε ποσοστό που στην πλειονότητα των προϊόντων θα κυμαίνεται στο 20%, σύμφωνα με το enikonomia.gr.

Παράλληλα προκειμένου οι καταναλωτές να εντοπίζουν εύκολα αυτά τα προϊόντα, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα φροντίσουν να τοποθετήσουν ειδικές σημάνσεις. Επίσης και το υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρά σε συνεχείς ανακοινώσεις όπου θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα προϊόντα που θα έχουν μειωμένες τιμές.

Η λίστα με τα προϊόντα

Η λίστα με τα προϊόντα θα περιλαμβάνει τρόφιμα όπως ζυμαρικά, γάλα, γιαούρτια, τυριά, κρέας, ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια, αλλαντικά, ψωμί του τοστ, φρυγανιές, μπισκότα, καφέδες, χυμοί, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, χαρτικά, οδοντόκρεμες, σαμπουάν και πολλά ακόμη βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών.

Στόχος είναι οι μειώσεις στις τιμές να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου.

Μεμονωμένες ανατιμήσεις

Η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για πολλά νοικοκυριά, με τους καταναλωτές να έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με μικρότερες ή μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Οι πιο μεγάλες αυξήσεις έχουν γίνει στο μοσχάρι σε ποσοστό άνω του 15% ενώ σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή οι ετήσιες αυξήσεις στις σοκολάτες φτάνουν το 22,2%, στον καφέ το 19,8%, στα κρέατα το 8,4%, στα ψάρια το 6,2%, στα γαλακτοκομικά και στα αβγά το 3,9%, στα φρούτα το 2,9% και στο ψωμί και τα δημητριακά το 1,8%.