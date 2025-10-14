Δυτική Ελλάδα: 142 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει για 15η συνεχόμενη εβδομάδα την πανελλαδική εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από 6 έως 12 Οκτωβρίου 2025, καταγράφηκαν συνολικά 20.017 έλεγχοι σε όλη τη χώρα και 1.749 παραβάσεις σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων και ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Δυτική Ελλάδα βρέθηκε για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο, με 142 παραβάσεις, γεγονός που δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην οδική συμπεριφορά των οδηγών της περιοχής. Οι αστυνομικοί των Τμημάτων Τροχαίας και των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων πραγματοποιούν καθημερινές επιχειρήσεις σε Πατρών, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, ελέγχοντας τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες διανομείς.

Η εκστρατεία δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά εκπαιδευτικό και προληπτικό, επιδιώκοντας να αλλάξει νοοτροπίες και να καλλιεργήσει συνείδηση ασφάλειας στους οδηγούς και επιβάτες δικύκλων.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι ποινές για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό που δεν φορά κράνος ή δεν φροντίζει για τον επιβάτη του.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη χωρίς κράνος.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ελαφρού Προσωπικού Ηλεκτρικού Οχήματος (Ε.Π.Η.Ο.).

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με συνέπεια και παρουσία σε κάθε γωνιά της χώρας, με στόχο να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη και ώριμη οδηγική κουλτούρα.