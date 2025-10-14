Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Καταγγελία για σοβαρό τραυματισμό ναυτεργάτη σε πλοίο της γραμμής Πάτρα–Ιταλία

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Πάτρα–Ιταλία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ναυτεργάτη.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας (ΕΚΠ), το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει τις συνθήκες εργασίας στα πλοία της γραμμής και επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του το ΕΚΠ αναφέρει:

«Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλει τον σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου ναυτεργάτη σε πλοίο της εταιρείας Attica Group στη γραμμή Πάτρα–Ιταλία.

Το συμβάν αυτό έρχεται να προστεθεί σε όσα αντίστοιχα έγιναν γνωστά στα πλοία αυτά το περασμένο διάστημα, με αποκορύφωμα τα εργατικά δυστυχήματα που είχαν ως συνέπεια τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη στον Πειραιά και 47χρονης ναυτεργάτριας στη γραμμή Πάτρα–Ιταλία.

Είναι σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ναυτιλίας και της εταιρείας, αφού όλοι μαζί έχουν διαμορφώσει αυτούς τους χώρους δουλειάς–κάτεργα, όπου οι εργαζόμενοι πηγαίνοντας για το μεροκάματο δεν γνωρίζουν αν θα επιστρέψουν σώοι στα σπίτια τους.

Ο σημερινός τραυματισμός συμβαίνει τη στιγμή που η κυβέρνηση επιδιώκει να ψηφίσει το νομοσχέδιο του 13ώρου, το οποίο έρχεται να νομιμοποιήσει τη βαρβαρότητα των ατελείωτων ωραρίων – που στα πλοία αποτελούν καθημερινότητα –, αυξάνοντας κατακόρυφα τους κινδύνους εργατικών ατυχημάτων».