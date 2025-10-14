Αιγιάλεια: Εθελοντική Αιμοδοσία από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαϊας, πιστή στις αρχές της κοινωνικής ευαισθησίας και της αλληλεγγύης, διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, από τις 09:00 έως τις 13:00, στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας (Αίγιο, Σολωμού 26).

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας με σκοπό την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της Ένωσης και τη στήριξη συναδέλφων ή μελών των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και έχουν ανάγκη από αίμα.

Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για αίμα στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα αυξημένες, κάθε φιάλη αίματος αποτελεί ανεκτίμητο δώρο ζωής. Η πράξη της αιμοδοσίας δεν είναι μόνο ένδειξη ανθρωπιάς, αλλά και έμπρακτη προσφορά προς την κοινωνία, αποδεικνύοντας ότι η αστυνομική οικογένεια βρίσκεται πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας καλεί όλα τα μέλη της, καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να προσφέρει ζωή, να συμμετάσχουν ενεργά στη δράση αυτή.