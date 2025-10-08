Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα θανατηφόρα τον φετινό Σεπτέμβριο σε σχέση με τον περσινό

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025, στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του

αντίστοιχου περσινού μήνα.

Α. Τροχαία ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής

Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, σημειώθηκαν 40 τροχαία ατυχήματα όσα και τον

Σεπτέμβριο του έτους 2024. Ειδικότερα σημειώθηκαν :

• 2 θανατηφόρα δυστυχήματα, έναντι 4 τον Σεπτέμβριο του έτους 2024.

• 1 τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό, έναντι 3 τον Σεπτέμβριο

του έτους 2024.

• 37 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμων, έναντι 33 τον

Σεπτέμβριο του έτους 2024.



Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν στην Περιφέρειά μας καταγράφηκαν συνολικά 58 παθόντες έναντι 55 τον Σεπτέμβριο του έτους

2024:



Ειδικότερα καταγράφηκαν :

• 3 νεκροί, έναντι 5 τον Σεπτέμβριο του έτους 2024.

• 2 σοβαρά τραυματίες, έναντι 4 τον Σεπτέμβριο του έτους 2024.

• 53 ελαφρά τραυματίες, έναντι 46 τον Σεπτέμβριο του έτους 2024.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων όπως προέκυψε

από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν :

• Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

• Αίτια αναφερόμενα σε οδηγούς και πεζούς

• Λοιπές παραβιάσεις σημάνσεων

Β. Δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης

Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας

συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας

και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και

των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή των ατυχημάτων σε

όλο το οδικό της δίκτυο.

Ενδεικτικά, το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2025 συγκροτήθηκαν από τις

Υπηρεσίες Τροχαίας 267 συνεργεία αλκοολομέτρησης, ενεργήθηκαν 4.428

έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 105 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν εκτός των άλλων και 4.314

επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν :

• 1.723 για υπερβολική ταχύτητα

• 945 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση

• 371 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση

• 159 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

• 60 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

• 56 για παραβίαση προτεραιότητας

• 256 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

• 52 για αντικανονικό προσπέρασμα

• 24 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

• 280 για Κ.Τ.Ε.Ο.

• 141 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά

• 247 για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση

Γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς

οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των

τροχαίων ατυχημάτων υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες

του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή, ανάλογα με

τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος

ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της

Τροχαίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει :

• Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

• Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και στον έλεγχο του

οχήματος.

• Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.

• Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας.

• Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας.

• Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου

και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.

• Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα

κράνος.

• Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.

• Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.

• Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.

• Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ.

• Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς.

• Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.