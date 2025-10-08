Καλάβρυτα: Γερμανός τουρίστας γλίστρησε με το αυτοκίνητό του σε πλαγιά- Έστησαν επιχείρηση- ΒΙΝΤΕΟ

Ένας Γερμανός τουρίστας που βρισκόταν στην περιοχή των Καλαβρύτων πήρε λάθος δρόμο και το αυτοκίνητό του κατέληξε να γλιστρήσει σε μια απότομη πλαγιά κοντά στο Κάστρο των Καλαβρύτων.

Η επιχείρηση διάσωσης ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων. Οι δυσκολίες προέκυψαν από την απότομη κλίση του εδάφους, το βάρος του οχήματος, την ολισθηρότητα λόγω της βροχής, αλλά και την παρουσία καλωδίων υψηλής τάσης στο σημείο. Παρ' όλες τις προκλήσεις, χάρη στον επαγγελματισμό των διασωστών, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Όταν έχεις να κάνεις με επαγγελματίες, το αποτέλεσμα είναι εξασφαλισμένο».