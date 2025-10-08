Back to Top
Πάτρα: Χωρίς νερό τα Βραχνέικα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ..

Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Ε.Ο. Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ Α.Ε., αύριο Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Βραχνεΐκων, από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ., ανακοινώνει η ΔΕΥΑΠ.

"Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών".

 

