Ευλογιά: Κατέρρευσε κτηνοτρόφος όταν έμαθε πως θα θανατώσουν τα ζώα του

Κτηνοτρόφος δεν άντεξε στο άκουσμα της είδησης ότι θα θανατωθούν τα πρόβατά του λόγω ευλογιάς και κατέληξε.

Σύμφωνα με το Open, την ώρα που εκφράζονται φόβοι για κίνδυνο αφανισμού της ελληνικής κτηνοτροφίας, η είδηση για τον θάνατο του κτηνοτρόφου στο Μικρό Μοναστήρι στον Δήμο Χαλκηδονας,έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Όταν ανακοινώθηκε στον 75χρονο -ο οποίος ταλαιπωρούταν από χρόνια προβλήματα υγείας- ότι τα ζώα του πρέπει να θανατωθούν από την αρμόδια υπηρεσία, κατέρρευσε.