Κρίστιαν Ρούτσι: «Ο πατέρας μου είναι ήρωας»- ΒΙΝΤΕΟ

Aργά το βράδυ της Τρίτης (07.10.2025), ο Κρίστιαν Ρούτσι έφτασε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, για να σταθεί στο πλευρό της οικογένειάς του.

Η άφιξή του συνέπεσε με την ανακοίνωση ότι ο πατέρας του, Πάνος Ρούτσι, σταματά την απεργία πείνας, ύστερα από την ικανοποίηση του αιτήματός του για εκταφή της σορού και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στον γιο του, Ντένις.

Ο Κρίστιαν ήθελε να πάρει αγκαλιά τον πατέρα του, Πάνο Ρούτσι. ο οποίος μετά από 23 ημέρες τερμάτισε την εξαντλητική απεργία πείνας. Εξίσου σημαντική ήταν και η προσωπική στιγμή: σήμερα (08.10.2025), ο Πάνος Ρούτσι έχει γενέθλια.

Μάλιστα του πήγαν τούρτα και τοπυ τραγούδησαν ένα διαφορετικό τραγούδι γενεθλίων, προσαρμοσμένο στην περίσταση.

«Νιώθουμε όλοι μας ανακούφιση που σταμάτησε την απεργία πείνας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε μια χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία, έπρεπε να περιμένουμε 23 μέρες για ένα τόσο απλό ζήτημα», σχολίασε αρχικά.

«Για 23 μέρες του έδινα κουράγιο, όπως έκανε όλος ο κόσμος. Του είπα να το ξανασκεφτεί, γιατί ανησυχούσα για την υγεία του, έχει καρδιολογικά προβλήματα, αλλά επέμενε», συνέχισε.

«Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας. Παιδιά του λένε “είσαι ο πατέρας μας”». Οι 3 μας στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μου λείπει ο αδελφός μου», σχολίασε για τον Ντένις που έφυγε από τη ζωή στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

«Εύχομαι ο Ντένις να μας βλέπει από ψηλά και να είναι περήφανος. Ό,τι κάνω το κάνω πλέον στην ζωή μου είναι για εκείνον», είπ