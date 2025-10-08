Πάτρα: Στο φάσμα της αθέατης πείνας- Η ανέχεια σε αριθμούς

Στην Πάτρα χιλιάδες οικογένειες αγωνίζονται καθημερινά για τα αυτονόητα: για την εξασφάλιση ενός πιάτου φαγητό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), περισσότερες από 5.500 οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήσεις για ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και για συμμετοχή στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων.

Την ίδια στιγμή, πάνω από 1.500 άτομα λαμβάνουν μηνιαία βοήθεια από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενώ 300 συμπολίτες σιτίζονται καθημερινά από τις δομές συσσιτίων. Συνολικά, τουλάχιστον 12.000 κάτοικοι της Πάτρας ζουν μέσα στο φάσμα της «αθέατης πείνας», όπως καταγράφει επίσημα ο ΚΟΔΗΠ, δηλαδή συμπολίτες μας που δεν απευθύνονται ποτέ σε κάποια κοινωνική δομή, είτε από ντροπή, είτε λόγω γραφειοκρατίας, είτε γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα.

Η ακρίβεια, το υψηλό κόστος ενέργειας, η μείωση της αγοραστικής δύναμης και οι περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης για χαμηλόμισθους και άνεργους έχουν οδηγήσει χιλιάδες οικογένειες στα όρια της επιβίωσης. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η επισιτιστική φτώχεια δεν αφορά μόνο τις πιο «ευπαθείς» ομάδες, αλλά και νοικοκυριά της μεσαίας τάξης που δυσκολεύονται πλέον να τα βγάλουν πέρα.

Η εικόνα της Πάτρας δεν αποτελεί εξαίρεση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, περίπου 7 % του πληθυσμού στην Ελλάδα αντιμετωπίζει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, ενώ το 1,6 % ζει σε συνθήκες σοβαρής επισιτιστικής ανασφάλειας, δηλαδή έχουν περάσει τουλάχιστον μία ολόκληρη ημέρα χωρίς φαγητό λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Τα ποσοστά αυτά μεταφράζονται σε περισσότερους από 700.000 ανθρώπους πανελλαδικά που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκές και ποιοτικό φαγητό.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι η κατάσταση παραμένει σταθερά ανησυχητική τα τελευταία χρόνια, με τα ποσοστά να κινούνται μεταξύ 6 % και 8 % για μέτρια/σοβαρή ανεπάρκεια και γύρω στο 1,5 % για τη σοβαρή ανεπάρκεια.