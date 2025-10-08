Πάτρα: Το κρύο ήρθε νωρίς- Το πετρέλαιο πόσο θα κοστίζει;

Με τα πρώτα κρύα να έχουν κάνει ήδη αισθητή την παρουσία τους, οι Πατρινοί φαίνεται πως μπήκαν από νωρίς στη διαδικασία να ψάξουν τιμές για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η διάθεση ξεκινά επίσημα στις 15 Οκτωβρίου, όμως ήδη αρκετοί καταναλωτές κάνουν την απαραίτητη «έρευνα αγοράς», προκειμένου να οργανώσουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Η αγορά δείχνει να κινείται σε παρόμοια επίπεδα με πέρυσι, με τις πρώτες εκτιμήσεις να τοποθετούν την τιμή εκκίνησης γύρω στα 1,10 ευρώ το λίτρο. Το τελικό νούμερο θα κριθεί τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, ωστόσο το βασικό σενάριο κάνει λόγο για σταθερές τιμές και καμία δυσάρεστη «έκπληξη» για τα νοικοκυριά.

«Αυτή την περίοδο ο κόσμος ρωτάει, ενημερώνεται και κάνει τον προγραμματισμό του. Εκτιμώ ότι η τιμή έναρξης θα κυμανθεί περίπου στα 1,10 ευρώ το λίτρο, ίσως και λίγο χαμηλότερα, αφού το βαρέλι αυτή τη στιγμή είναι ελαφρώς φθηνότερο από πέρυσι. Ο καιρός βοηθά, πάντως οι Πατρινοί έχουν το... έθιμό τους να ανάβουν τα καλοριφέρ γύρω στην εορτή του Αγίου Ανδρέα», αναφέρει στο thebest.gr ο Χρήστος Σιώζος, υπεύθυνος της ΘΕΡΜΟΙΛ στην Πάτρα.

Για τα νοικοκυριά, η σύσταση παραμένει ίδια, έγκαιρη σύγκριση προσφορών σε τοπικό επίπεδο και αγορά ανάλογα με τις ανάγκες και τις καιρικές συνθήκες. Όσοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης καλούνται να παρακολουθούν το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας, ώστε η επιδότηση να «κουμπώσει» πάνω στην πρώτη παραγγελία της σεζόν.