Τατόι: Πώς έγινε το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος που έπεσε- Δύο τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Τατόι, όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη λίγο μετά την έναρξη της διαδικασίας απογείωσης, όταν – για άγνωστο προς το παρόν λόγο – έσπασε το ριναίο σκέλος (το μπροστινό σύστημα προσγείωσης) του αεροσκάφους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποσταθεροποιηθεί, να βγει εκτός διαδρόμου και να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Η κατάσταση των τραυματιών

Οι δύο επιβαίνοντες, αμφότεροι εκπαιδευτές πιλότοι, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για εξετάσεις και περίθαλψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο τραυματίες είναι σε σοβαρότερη κατάσταση.Σύμφωνα με πηγές της Πολεμικής Αεροπορίας, και οι δύο είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη μεταφορά.

Το αεροσκάφος και η αποστολή του

Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος ήταν τύπου Tecnam P2002-JF, ιταλικής κατασκευής, διθέσιο, μονοκινητήριο, χαμηλοπτέρυγο, με σταθερό σύστημα προσγείωσης. Ανήκει στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος και χρησιμοποιείται κυρίως στο αρχικό στάδιο της πτητικής εκπαίδευσης των Ικάρων, των δόκιμων πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η 360 Μοίρα εδρεύει μόνιμα στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Πολεμική Αεροπορία

Όπως επισημαίνουν στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η υγεία των πιλότων.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι αναφέρονται τα εξής:

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 10:52, στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.