Έπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι- Στο νοσοκομείο οι δύο χειριστές του- ΦΩΤΟ

φωτο eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ)

Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια απογείωσης, εξήλθε του διαδρόμου απογείωσης και κατέπεσε εκτός του διαδρόμου στο Τατόι.

Συναγερμός  σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τετάρτης (8/10), όταν διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος έπεσε στο Τατόι.

Μέχρι αυτήν την ώρα οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των 2 πιλότων (εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου) της Πολεμικής Αεροπορίας,  παραμένουν συγκεχυμένες.

Οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

 Τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ νωρίτερα υπήρξαν πληροφορίες για έναν νεκρό, που δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής.

φωτο eurokinissi

