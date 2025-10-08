Jacky.O.: Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος

Εκρηκτική ύλη εντόπισε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών κατά την έρευνά του στο κέντρο διασκέδασης στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια, όπου σημειώθηκε έκρηξη χθες το βράδυ, Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης υψηλής ισχύος, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για να διαπιστωθεί το είδος του μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε.

Παράλληλα, οι Αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες στην περιοχή, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες πως εθεάθη ένα άτομο να αφήνει μία τσάντα έξω από την είσοδο του νυκτερινού κέντρου και στη συνέχεια να απομακρύνεται.

Υπενθυμίζεται ότι το κέντρο ήταν κλειστό και από την έκρηξη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην είσοδο της επιχείρησης και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.