Βασίλης Μπισμπίκης: Διακόπηκε η δίκη του ηθοποιού

Σε εξέλιξη βρισκόταν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του newsit.gr, έχει κατατεθεί αίτημα για αναβολή και κλήτευση μαρτυρα, όπως προκύπτει από το άρθρο 47. Συγκεκριμένα, η πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη ζητά να καταθέσει ο αστυνομικός με τον οποίο είχε επικοινωνήσει η συνεργάτιδά του, η οποία είχε ενημερώσει για το τροχαίο του ηθοποιού.

Ζητάνε την κλήτευση του αστυνομικού υπηρεσίας του τμήματος Φιλοθέης για να κατάθεση, διότι δεν έχει γίνει καταγραφεί της κλήσης και συνεπώς αυτό το τηλεφώνημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο.

Ο εισαγγελέας ή θα δεχτεί τα έγγραφα που κατέθεσαν, που είναι το μητρώο κλήσεων, ή θα δώσει αναβολή και θα εκδικαστεί άλλη μέρα για να έρθει ο αξιωματικός υπηρεσίας από το ΑΤ Φιλόθεης.