Πύργος: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για ρευματοκλοπή από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

Δύο γυναίκες στον Πύργο συνελήφθησαν από την Αστυνομία για παράνομη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα την μη καταγραφή της κατανάλωσης ρεύματος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν χθες το πρωί, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, δύο ημεδαπές γυναίκες διότι είχαν συνδέσει παράνομα τις οικίες τους στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.